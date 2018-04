Championnat : Le vrai tournant

Réagissez

La 26e journée du championnat professionnel de la Ligue 1 Mobilis abordera cet après-midi un virage important, aussi bien pour titre que dans le bas du tableau.

Le duel pour le titre de champion entre le CS Constantine et la MC Alger se poursuivra ce vendredi avec les confrontations CS Constantine - USM Alger et MC Alger - NA Hussein Dey. Une autre rencontre dans le bas du tableau entre USM El Harrach et le DRB Tadjenanet sera suivie avec beaucoup d’intérêt. La journée s’annonce décisive pour le CS Constantine, qui accueillera aujourd’hui sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui le fraîchement qualifié à la phase des poules de la Coupe de la CAF, l’USM Alger.

Dans cette partie, les poulains de Abdelkader Amrani n’ont qu’un seul objectif : empocher les trois points de la rencontre et mettre fin au doute qui a gagné les fans au lendemain de la défaite du club à Béchar face à la JS Saoura (1-0). Les coéquipiers de Abid, même s’ils sont leaders depuis la toute première journée, éprouvent de plus en plus de difficultés lors de cette seconde manche.

Devant la meilleure équipe en déplacement, les Sanafir n’ont plus droit à l’erreur, même s’ils avaient pris le meilleur lors du match aller à Omar Hamadi. Un succès permettra à coup sûr au CSC de consolider sa première place au classement. Les Rouge et Noir sont toujours concernés par le podium et même la seconde place du classement. Mais pour atteindre cet objectif, l’équipe se doit de réaliser un résultat positif à Constantine. Le stade du 5 Juillet abritera le derby algérois entre le MC Alger et le NA Hussein Dey.

Les Mouloudéens focalisent désormais toute leur concentration sur le championnat après avoir raté de passer en finale de la coupe d’Algérie en se faisant battre par la JS Kabylie. Bernard Casoni et ses joueurs ne jurent que par la victoire face à une équipe qui reste la meilleure équipe dans les derbies et qui possède aussi la meilleure défense du championnat, en plus du fait qu’elle demeure sur une série de 18 matches sans la moindre défaite. Les coéquipiers du revenant Gasmi espèrent, pour leur part, maintenir cette invincibilité et accrocher le podium.

Le stade du 20 Août 1955 d’Alger sera le théâtre de l’autre choc entre le CR Belouizdad et le JS Kabylie. Les gars de Laâqiba veulent se racheter de leur élimination de la coupe de la CAF en visant le succès devant un rival qui joue pour le maintien. La JSK, quant à elle, souhaite maintenir sa série positive et se mettre le plus tôt possible à l’abri de la relégation.

Au stade d’El Mohammadia, c’est véritablement un match à six points qui va opposer l’USM El Harrach au DRB Tadjenanet. Une victoire pourrait permettre aux coéquipiers de Bouguèche de passer devant leur adversaire du jour. La défaite est interdite pour les gars de l’Est dans leur quête au maintien.

Le MC Oran, battu par le CR Belouizdad, aura une mission compliquée à Médéa face à l’équipe locale, toujours menacée par la relégation. L’US Biskra tout comme l’USM Bel Abbès viseront la victoire dans leur confrontation respective à domicile face au Paradou AC et la JS Saoura. Enfin, l’ES Sétif sera favorite à domicile devant la lanterne rouge, l’USM Blida en l’occurrence, même si cette dernière a souvent livré des matches héroïques face aux formations du haut du tableau.