Championnat d’Afrique de para-volley : L’Algérie rate le bronze

La sélection nationale algérienne messieurs de para-volley (volley pour handicapés) s’est classée quatrième, au Championnat d’Afrique des nations (messieurs et dames), en perdant le match pour la médaille de bronze face au Maroc 3-0, dimanche soir à Kigali, tandis que le titre africain est revenu à l’Egypte. Le score des sets était de 25-14, 26-24 et 25-19, en faveur des Marocains qui ont remporté la médaille de bronze. Le titre africain est revenu, sans surprise aucune, à l’Egypte qui a battu en finale le Rwanda (pays hôte), sur le score de trois sets à zéro (25-16, 25-08 et 25-14), conservant ainsi son trophée et sa suprématie à l’échelle continentale depuis bien longtemps. Chez les dames, les Rwandaises ont été sacrées championnes d’Afrique, devant les Egyptiennes, qu’elles ont battues sur le score de trois sets à zéro (25-14, 25-20 et 25-11), alors que la 3e place est revenue aux Kenyanes, vainqueurs de la RD Congo (3-0). Sept sélections en messieurs et quatre seulement en dames ont pris part au Championnat d’Afrique de Kigali. Chez les messieurs, il s’agissait de l’Algérie, l’Egypte et la RD Congo, logées dans le groupe B, et du Rwanda, l’Afrique du Sud, Kenya et le Maroc, qui ont été incluses dans le groupe A, alors qu’en dames, le tournoi concernait le pays hôte (Rwanda), l’Egypte, la RD Congo et Kenya. L’Afrique sera donc représentée lors des Championnats du monde de volley assis (messieurs et dames), prévus aux Pays-Bas en 2018, par les sélections des deux sexes d’Egypte et du Rwanda.