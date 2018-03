Réagissez

Le parcours où se déroulera le Championnat d’Afrique...

La ville de Chlef est fin prête pour accueillir la 5e édition du championnat d’Afrique de cross country dans les catégories seniors-juniors (hommes et dames), qui aura lieu samedi prochain sur le parcours de Chegga, à la périphérie nord de Chlef.

On annonce la participation de 200 athlètes de 22 pays, dont le Kenya, l’Éthiopie, l’Ouganda, l’Algérie et le Maroc, dans les catégories seniors et juniors (hommes et dames).

La wilaya de Chlef qui a supporté pratiquement toutes les dépenses liées à l’organisation de cet événement sportif, a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous continental. Selon Sebihi Brahim, vice-président du comité d’organisation et président de la Ligue d’athlétisme de Chlef, toutes les conditions sont réunies en matière d’accueil, d’hébergement et de restauration des délégations hôtes.

Il précisera que trois hôtels de la ville ainsi que le centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive ont été réquisitionnés pour la circonstance et que si nécessaire, il sera fait appel à d’autres établissements hôteliers de la wilaya. De plus, ajoute-t-il, des mesures exceptionnelles ont été prises pour le transport du public du centre-ville jusqu’au parcours de Chegga, situé à 3 km au nord de Chlef.

Pour ce qui est justement du circuit, celui-ci, selon notre interlocuteur, a fait l’objet des aménagements nécessaires et sera parfaitement opérationnel samedi prochain à partir de 13h30, avec la cérémonie d’ouverture et le début des épreuves de cross country.

A noter par ailleurs que les délégations participantes commenceront à arriver dès ce mardi à Chlef et qu’une conférence de presse sera donnée, aujourd’hui mardi, par le Comité d’organisation au centre régional de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive.