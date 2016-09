Réagissez

Le problème du payement des frais d’engagement pour la saison 2016-2017 est apparemment réglé au niveau de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) et de l’Interrégions (LIRF). Du moins, c’est le cas pour la majorité des clubs.

La LNFA, dont le championnat débutera ce week-end, a publié sur son site internet le calendrier de la première journée prévue vendredi et samedi. On notera que le groupe Centre de cette «3e division» évoluera avec 15 clubs. L’ USF Bordj Bou Arréridj ne s’est pas engagée. Pour cette première journée, c’est le CR Beni Thour qui sera donc exempté de compétition. A noter que la LNFA attend toujours la «réception de la copie de virement» de deux autres clubs, présents dans le groupe Est, que sont le CR Village Moussa et le HB Chelghoum Laïd.

La Fédération algérienne de football (FAF) avait menacé, le 28 août dernier, lors de la réunion de son bureau fédéral, les clubs de la division Amateur et Interrégions qui ne s’acquitteraient pas de leurs frais d’engagement. Et ils étaient nombreux. A ce moment-là, «seuls 26 clubs de la Ligue amateur sur 48 s’étaient engagés dans la compétition et s’étaient acquittés des droits d’engagement». «Les 22 clubs restants disposaient d’un délai jusqu’au mercredi 31 août pour s’engager et s’acquitter de leurs obligations financières.

Faute de quoi, le calendrier de la DNA allait être établi et le championnat débuter avec les seuls clubs engagés. Au-delà du 31 août, aucune dérogation n’allait être accordée», avait lancé la FAF. Finalement, hormis l’USFBBA, tous les autres clubs se sont engagés. C’est la même chose avec l’Interrégions, puisqu’au même moment «seuls 25 clubs sur 64 s’étaient engagés». Là encore, la majorité d’entre eux se sont acquittés de leurs frais et de leurs arriérés vu qu’il leur a été demandé d’épurer leur situation financière. Le championnat Interrégions débutera, quant à lui, la semaine prochaine (16 septembre).