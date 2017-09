Championnat amateur : Des clubs menacent de boycotter

Réagissez

Le coup d’envoi du championnat amateur (DNA) sera donné ce week-end avec la programmation de la première journée pour les vendredi et samedi 15 et 16 septembre.

D’ores et déjà, cette entame de championnat risque d’être perturbée avec la menace de boycott de quelques clubs de la wilaya de Ouargla. En effet, les dirigeants du CR Beni Thour, MB Rouissat, MC Mekhadma et le NRB Touggourt ont annoncé que leurs clubs boycotteraient cette première journée en raison des problèmes financiers auxquels ils font face.

Ces clubs évoquent l’absence de sponsors. Il faut rappeler que le NRB Touggourt va recevoir Hamra Annaba et le MC Mekhadma va se déplacer à Annaba pour jouer face à l’USMAn, dans le groupe Est, alors que MB Rouissat va jouer à domicile face à la JS Djidjel et le CR Beni Thour ira à Tizi Ouzou pour y afronter l’US Beni Douala dans le groupe Centre.