Réagissez

Le Mouloudia d’Alger a bouclé la manche aller de la saison 2016/2017 en tête du classement général avec 30 points, correspondant à 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites.

Les camarades du capitaine Hachoud se placent comme un solide leader avec la meilleure défense, puisque l’équipe n’a encaissé que 9 buts, tout comme le MCO, son dauphin à deux longueurs derrière.

Les résultats enregistrés durant cette première moitié du championnat de Ligue 1 font du MCA un sérieux prétendant pour le titre. La saison dernière, à la même journée, l’équipe comptait 24 points, soit 6 de moins que cette année. C’est dire que l’équipe s’est complètement métamorphosée avec le renforcement de l’effectif. Kamel Mouassa a également apporté sa touche sur le plan organisationnel, même si sur le plan offensif, l’équipe n’enchaîne pas les gros scores, hormis sa dernière victoire face à l’USMBA (3-1). Le MCA compte en effet 16 buts à son actif, soit une moyenne d’un but par match.

C’est tout le contraire de son voisin et grand rival, l’USM Alger, qui termine à la 3e place avec 26 points, soit 10 points de moins que la saison passée à la même journée. Les Rouge et Noir, qui possèdent la meilleure attaque avec 23 buts marqués, affichent une certaine fébrilité à l’extérieur, en témoignent leurs deux dernières défaites face à l’USMBA et la JSS.

Toutefois, le classement est très serré avec le retour en force cette saison du MC Oran qui pointe à la 2e place, ainsi que l’ESS et l’OM qui restent collés au peloton de tête. Ceci sans parler de la JS Saoura qui revient en force et reste invaincue à domicile depuis janvier 2015.

Si la course pour le titre s’annonce rude cette année, avec la bonne forme affichée par plusieurs clubs, la lutte pour le maintien s’annonce tout aussi difficile, notamment après la défaite du CSC face au MCO, la 7e du genre depuis le début du championnat.

Les résultats des autres mal classés, aujourd’hui, nous renseigneront davantage sur la situation de chaque équipe.