La 33e édition du Challenge international de cross-country Cherdioui Saïd aura lieu le samedi 25 février 2017 à Fréha, dans la wilaya de Tizi Ouzou, avons-nous appris, hier, auprès de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tizi Ouzou.

Initialement prévue pour samedi dernier (28 janvier), cette course a été reportée en raison des conditions climatiques sévissant dans la région depuis plus de deux semaines. Six pays étrangers sont attendus à cette compétition : le Kenya, l’Ethiopie, le Qatar, l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie. Ils participeront aux différentes courses avec 15 athlètes. Une vingtaine de wilayas ont également confirmé leur participation à cette compétition sportive. Au total, 1300 athlètes prendront part à ce challenge. Cette 33e édition est dédiée à la mémoire de Bachir Belkacem, ancien vice-président de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou, décédé en janvier 2014, a-t-on indiqué.