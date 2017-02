Réagissez

Etrange est le fonctionnement de la commission fédérale des arbitres (CFA). La preuve, une de plus, vient d’être administrée par la transmission du SMS suivant : «tu es désigné pour la rencontre USMH-MCO (21e journée et disputée le 23 février 2017) assisté de Chebala et Boulfelfel, 4e arbitre Hadad» …à Mohamed Hansal, ancien arbitre international qui a mis un terme à sa carrière, il y a 28 ans !

Le message était destiné à l’arbitre Hansal de Tizi Ouzou et il est arrivé dans la boîte messagerie de Mohamed Hansal. C’est une erreur qui ne devait pas se produire et qui traduit en fait la désinvolture avec laquelle la CFA gère l’arbitrage. Le message a été envoyé par le président de la CFA, Khellil Hammoum, à 3h32 minutes du matin, le 22 février 2017. C’est au milieu de la nuit que des arbitres sont informés de leur désignation. Cet acte renseigne sur la déliquescence avancée de l’arbitrage.

Cet épisode confirme ce que tout le monde sait et accepte. Les désignations se font souvent loin du cadre légal (réunion de la commission, confrontation des propositions à des heures indues et loin du siège de la fédération). Quelques initiés se sont arrogé le «privilège» qui consiste à désigner des arbitres, selon des critères qu’eux-mêmes établissent et respectent scrupuleusement. Inutile de s’attarder sur les désagréments provoqués par ce message au sein de la famille Hansal à Oran,Ò‹ réveillée en pleine nuit par la sonnerie du téléphone et l’arrivée d’un message dont l’envoyeur s’est trompé d’adresse. Il est temps de siffler la fin de partie et de renvoyer tout le monde à la maison.