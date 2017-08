CFA : Retour d’anciens membres ?

Réagissez

A quelques jours du début de la saison 2017-2018, des informations font état du retour aux affaires au niveau de la Commission fédérale des arbitres (CFA) de personnes qui faisaient partie de cet organe la saison dernière.

Si elles se vérifiaient, ces informations ne seraient pas encourageantes pour le bureau fédéral qui, ne l’oublions pas, a vécu sa pire crise au sujet, justement, de ce segment sensible du football. Il serait dommageable pour le bureau fédéral de reprendre des hommes qui ont échoué. Leur maintien serait un signal fort en direction de ceux qui n’ont eu de cesse de militer pour le statu quo dans ce domaine particulier.

L’arbitrage algérien est toujours riche de ses hommes, anciens arbitres, qui sont restés propres durant et après leur carrière et qui ont les facultés et capacités pour aider au redressement de l’arbitrage. Le nettoyage des écuries d’Augias commencera d’abord par des ligues et l’arbitrage. C’est à partir de ces deux niveaux que prend la source des maux du football.