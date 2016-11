Réagissez

Redouane Necib, arbitre international, réfute la sanction-suspension jusqu’à la fin de saison, plus la perte du badge que lui a infligée le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF).

Au lendemain de l’annonce de sa suspension par le BF, il a saisi le président de la fédération, Mohamed Raouraoua, le 30 octobre dernier, sur la décision qu’il qualifie «d’inappropriée et de disproportionnée par rapport à la faute qui m’est reprochée» et lui demande de «revoir cette décision et requalifier la faute qui, aux yeux de la loi, est une faute d’appréciation et non une faute grave», précise la lettre de recours. Un arbitre proche de Necib avertit : «Il n’a pas l’intention de se taire.

Il veut aller jusqu’au bout et il peut embarrasser la fédération en saisissant la FIFA.» La CFA et la FAF ne lui laissent aucune marge de manœuvre sauf celle d’encaisser le coup et de rester dans son coin. Il semble décidé à aller jusqu’au bout, c’est-à-dire saisir la FIFA. Il dit avoir «la conviction d’être victime d’une cabale dont l’objectif était de me remplacer sur la liste FIFA par un autre arbitre».

L’enfant de Annaba ne comprend pas «le silence radio qu’observe Hammoum. Il n’a pas soufflé un mot, ne m’a pas soutenu dans cette épreuve difficile, lui le président de la CFA.» Très remonté contre ce dernier, Redouane Necib ajoute : «En se murant dans le silence, Hammoum a donné sa caution à la forfaiture dont je suis la grande victime.»

Cette affaire a mis dans l’embarras beaucoup de personnes, à commencer par celles qui siègent au bureau fédéral et à la CFA. Un membre d’un des deux organes cités a accepté de s’exprimer sur le sujet sous le sceau de l’anonymat. Il révèle : «Hammoum a mal vécu cette affaire. La veille de la réunion du bureau fédéral, il avait informé ses proches au sein de la CFA que Necib allait être suspendu jusqu’à la fin de la phase aller.

Il est tombé de haut, le lendemain, en apprenant que le bureau fédéral a suspendu Necib jusqu’au terme de l’actuel exercice (fin de saison). Il a laissé entendre qu’il est réflexion sur son avenir à la tête de la CFA.» Selon la même source, le bureau fédéral «a étudié trois dossiers d’arbitres afin de promouvoir l’un d’eux à la place de Necib, tout cela avant que la décision de suspendre ce dernier ne soit prise».

L’étape suivante pourrait conduire à la FIFA. Un proche de Redouane Necib n’exclut pas cette hypothèse : «Si la FAF ne le rétablit pas dans ses droits, il sollicitera l’arbitrage de la FIFA. La FAF n’a pas intérêt à ce que Necib prenne langue avec la FIFA. Les lois 3 et 5 ne sont pas respectées par la FAF. C’est facile à démontrer. Les conséquences seront fâcheuses.»