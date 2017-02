CFA : Les arbitres «excellence» se trompent de cible

Réagissez

Des arbitres «excellence» en regroupement à Tikjda ont mis à profit cette occasion pour signer une pétition contre Nasreddine Baghdadi, délégué de la Ligue de football professionnel (LFP), qui a critiqué l’arbitre fédéral Merzak Helalchi, après sa prestation lors de la rencontre NAHD-USMH (3-0).

Dans la pétition, les arbitres agitent la menace de ne pas officier un match où Nasreddine Baghdadi sera délégué. La démarche dénote du degré de pourrissement qui a atteint l’arbitrage algérien. Au lieu d’interpeller la Commission fédérale des arbitres (CFA), tutelle qui s’est drapée dans un silence assourdissant alors que des critiques acerbes et des propos obscènes étaient proférés contre Merzak Helalchi, les «courageux» arbitres, probablement requinqués par l’air vivifiant des montagnes et des «conseils» de ceux qui régentent l’arbitrage comme un bien personnel, ont procédé à un tir groupé contre la cible Baghdadi et exempté les individus qui ont le devoir moral de protéger et défendre les arbitres contre toute forme d’abus.

Par ce réflexe (pétition), des arbitres ont apporté la preuve de leur soumission à l’ordre établi. De ces gens, il ne faut rien attendre. L’arbitrage a perdu son honneur. Ses acteurs et membres sont prêts à toutes les concessions pourvu qu’ils soient maintenus dans le circuit pourri de la corruption. Le délégué de match n’a pas à se prononcer publiquement sur la prestation technique d’un arbitre. Nasreddine Baghdadi a fauté en exprimant publiquement son point de vue sur les appréciations de l’arbitre. Ce chapitre ne relève pas de ses prérogatives, comme les propos malheureux prononcés par Mahfoud Kerbadj (président de la LFP) et Mohamed Laïb (président de l’USMH). Pourquoi les arbitres «excellence» ont-ils concentré leurs tirs sur Nasreddine Baghdadi seulement ? Ils auraient été mieux inspirés d’interpeller leur hiérarchie (CFA) qui, a priori, excelle à tirer les fils derrière le rideau.