Réagissez

Depuis jeudi, la direction nationale de l’arbitrage (DNA) est sans responsable. Rédha Guezzal, qui était le directeur national de l’arbitrage, a présenté sa démission au président de la Commission fédérale des arbitres (CFA), Khellil Hamoum. En quelques mois c’est la seconde défection au niveau de cette fonction très sensible. En effet, Rédha Guezzal avait succédé à Debichi, parti après un malentendu avec Khellil Hamoum.

Selon une source proche de la CFA, «Rédha Guezzal a transmis un rapport circonstancié au président de la FAF, Mohamed Raouraoua, sur les motivations qui l’ont poussé à démissionner. Il a dit beaucoup de choses sur le fonctionnement de la CFA et les agissements de certains membres de cette commission. Le président de la Fédération a entre les mains un rapport accablant sur des hommes et des pratiques nauséabondes qui polluent le milieu de l’arbitrage». Ces derniers mois, la CFA a subi une saignée avec le départ de plusieurs membres. Celui de Rédha Guezzal confirme le malaise latent qui empoisonne l’ambiance et le climat de travail au sein de la CFA.