La liste des arbitres internationaux pour la saison 2016-2017 agite le corps arbitral... avant qu’elle ne soit officialisée par la Fédération algérienne de football (FAF). Mais comme dit l’adage, il n’y a pas de fumée sans feu.

Les fuites «organisées» avaient justement pour but de tester les réactions. Une sorte de ballon-sonde. Au-delà des nouvelles têtes qui vont être consacrées et de celles qui ne figureront plus sur la liste tant prisée, subsistent des problèmes et des interrogations. Les problèmes concernent le mode de consécration des uns, la déchéance des autres. Souvent, les décisions sont le résultat de considérations subjectives. Des fautes ? Tous les arbitres en commettent. Le prix et les conséquences ne sont pas les mêmes.

Passons sur cet aspect et laissons-le à la conscience de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans ces actes et agissements «couverts totalement par les responsables de la fédération qui cautionnent toutes les dérives commises au nom de l’arbitrage», dénonce un arbitre, «ne jouissant ni de parrain, ni de coup de pouce d’un dirigeant puissant dans le ballon rond».

Si le retrait du badge d’international à Houasnia et Necib se confirmait, cela laissera place à l’incompréhension et à la colère des exclus. Ceux qui sont promis à leur remplacement (Boukhalfa et Arab) n’ont pas été sans reproche tout au long de la saison écoulée. Le premier s’est illustré à deux ou trois reprises par des performances indignes d’un futur arbitre international. Arab, lui, n’a pas arrêté d’arbitrer. Chaque week-end, il était désigné dans ce qui ressemblait fort à l’overdose... calculée, programmée à l’effet de le propulser à la tête des arbitres algériens. Au rayon arbitres assistants, ce sont les mêmes dégâts.

Là aussi, il n’y a pas d’unanimité. Pire, des hommes en noir fraîchement intronisés fédéraux ont franchi ce grade pour celui d’international à une vitesse supersonique. Le plus grave dans cette affaire, c’est qu’un arbitre assistant a bénéficié, il y a une année, d’une fuite de sujet la veille d’un examen écrit sans que la Commission fédérale des arbitres (CFA) ne réagisse à ce grave précédent. La fédération n’a pas le droit de se complaire dans le silence assimilé à une grave et flagrante complicité. La mise en place d’une commission d’enquête sur ce grave épisode a, aujourd’hui, toute sa raison d’être. La commission de l’éthique de la fédération ou toute autre commission composée de personnalités indépendantes doit s’emparer de ce dossier et démasquer tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale. Les coupables sont encore en activité et ce sont eux qui continuent de propulser aux grades et rangs leurs protégés. Chiche, une enquête !