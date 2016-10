Réagissez

La suspension-punition que le bureau fédéral a infligée à l’arbitre international Redouane Necib a suscité colère et incompréhension au sein de la famille de l’arbitrage. Suspendre un arbitre 7 mois pour une appréciation est fort de café.

Lorsqu’il y a une faute d’appréciation de la part de l’arbitre, le règlement ne prévoit pas une sanction, son annonce ou sa publication sur un support officiel de la Fédération. La Commission fédérale des arbitres (CFA) a toute la latitude de ne pas le désigner pendant une ou quelques semaines. Sans plus. Le bureau fédéral s’est arrogé le droit de suspendre Redouane Necib au mépris du règlement qu’il est censé respecter avant tout le monde. Sur le plan réglementaire, l’arbitre peut obtenir gain de cause s’il fait valoir que la sanction (7 mois de suspension) n’est prévue dans aucun texte, s’agissant bien sûr d’une supposée faute d’appréciation.

Mieux, elle a été prononcée lors d’un bureau fédéral extraordinaire à l’origine consacré à l’engagement du sélectionneur Georges Leekens. Lorsqu’une réunion a un caractère extraordinaire, elle ne doit avoir qu’un point à l’ordre du jour. Pas plus. Jeudi, le bureau fédéral s’est réuni pour la seconde fois au cours de ce mois d’octobre alors que les statuts prévoient une seule réunion. Sur le cas Redouane Necib, gorge profonde révèle : «Pourquoi le bureau fédéral ne demande pas l’ouverture d’une enquête sur les circonstances qui ont présidé à la désignation de Redouane Necib pour diriger le match USMA-JSK, joué le 22 octobre ? C’est la veille à minuit exactement que Necib a été informé qu’il était désigné pour diriger l’affiche de la journée.

Les arbitres internationaux réunis à Sidi Moussa dans le cadre du Futuro FIFA fêtaient dans la joie la fin du séminaire lorsque le président de la CFA, Hammou, a dit à Necib : ‘‘C’est toi qui fera le match USMA-JSK.’’ La CFA a éprouvé beaucoup de difficultés pour choisir les deux arbitres assistants (Bounoua et Benali). Necib a été envoyé à l’abattoir. Pourquoi le président de la CFA ne l’a-t-il pas informé plusieurs heures plus tôt, afin de lui laisser le temps de se préparer et se concentrer pleinement sur sa mission ? C’est ainsi que fonctionne la justice de la nuit au niveau de la FAF et de la CFA.» Lamentable. Tout comme l’est le silence sidéral de la CFA sur cette affaire.