CFA : L’affaire Bitam n’est pas close

L’arbitre Mounir Bitam compte aller jusqu’au bout dans l’affaire qui l’oppose à des dirigeants et responsables du football.

Après les remous qu’a provoqués son geste : retrait de maillot, dépôt de la manche et du drapeau de touche à l’occasion d’un match du championnat professionnel, suivis de graves accusations à l’endroit de quelques responsables du football et de l’arbitrage, plus particulièrement Khellil Hammoum, président de la Commission fédérale des arbitres (CFA), ce qui lui a valu une suspension et sa mise à l’écart du corps arbitral, sans oublier un dépôt de plainte, il annonce, à travers une correspondance : «Fidèle à mes principes et engagements envers l’opinion sportive concernant ma volonté d’ester en justice certains responsables, qui sauront se reconnaître, sur les atteintes concernant ma personne.

Je tiens à informer l’opinion que ma volonté n’est nullement altérée par les rebondissements qu’a connus cette affaire et l’illustration en est la comparution de M. Hammoum devant le magistrat instructeur en date du 13 juillet 2016, où il a été entendu au sujet de ma plainte déposée contre lui pour diffamation et ce, en attendant une seconde plainte qui sera déposée à son encontre incessamment (en préparation).» «Cette attitude vient répondre à M. Hammoum qui a déclaré, lors d’un séminaire à Ouargla en 2015, que l’affaire Bitam est close judiciairement et sportivement, et lui affirmer que mon affaire ne fait que commencer», indique Mounir Bitam qui dit ne pas vouloir s’arrêter là. Affaire à suivre.