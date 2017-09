Réagissez

Le Bureau fédéral a confié les rênes de l’arbitrage à Messaoud Koussa. Cela a été décidé dimanche lors de la réunion du BF.

L’ancien arbitre international, qui cumule le double mandat de président de la ligue de wilaya de Sétif et de membre du bureau fédéral, aura du pain sur la planche. L’arbitrage est devenu un segment très difficile à gérer après toutes les péripéties vécues au cours des dernières années. Messaoud Koussa a un aperçu au lendemain de l’élection de l’actuel bureau fédéral qui l’avait pressenti, dans un premier temps, comme président de la Commission fédérale des arbitres (CFA) avant de lui retirer la responsabilité avant l’entame de sa mission. Tout est rentré dans l’ordre et l’intéressé va enfin pouvoir appliquer son programme. Avant de le faire, il se réunira avant la fin de la semaine avec son collègue du bureau fédéral, Ould Zmirli, et Mokhtar Amalou qui a dirigé la CFA depuis l’entame de l’actuel exercice. Les trois hommes mettront tout à plat avant que Messaoud Koussa ne lance les premiers chantiers de son action future. A priori, la feuille de route semble déjà arrêtée. Les deux commissions qui activent, à savoir celle de la désignation et de la formation, seront directement placées sous l’autorité de Messaoud Koussa. Chacune comprendra trois membres.

La commission de désignation comprendra Amalou, Benarous et Benali. Celle de la formation sera confiée à Bichari, Bousnadji et Srier.