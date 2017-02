Réagissez

La commission fédérale des arbitres (CFA) a-t-elle une feuille de route, un programme, un projet pour l’arbitrage ? Difficile de le croire à la lumière de ce qui se passe depuis le départ de Belaïd Lacarne et l’intronisation de Khellil Hamoum à sa place.

Depuis que la nouvelle direction a pris ses fonctions, la situation ne cesse d’empirer. Des dizaines de jeunes arbitres sont marginalisés, laissés de côté, pendant que d’autres plus chanceux, nés sous une bonne étoile et de préférence pas loin d’Alger et du centre du pays sont régulièrement désignés. Le bilan de la phase aller atteste d’une dérive en la matière, élaborée et exécutée par la CFA. En matière de désignation, les chiffres sont explicites. Sur les 9 ligues régionales, c’est celle d’Alger qui se taille la part du lion, Ligues 1 et 2 confondues.

Sur le parcours aller, les arbitres de la ligue régionale d’Alger ont été désignés 46 fois pour des rencontres de Ligue 1 et 49 fois pour des rencontres de Ligue 2. Arrivent loin derrière les arbitres de Constantine (17 fois désignés en Ligue 1 et 15 fois en Ligue 2), Annaba (13 fois en Ligue 1 et 8 fois en L2), Batna (11 fois en L1 et 13 fois en L2), Oran (33 fois L1 et 35 L2).

Les arbitres issus de la ligue de Blida, Ouargla et Saïda n’ont pas trouvé grâce aux yeux des responsables de la CFA. Pas un arbitre de ces trois ligues n’a eu le bonheur d’être désigné une seule fois. Peut-on croire que les arbitres de ces ligues sont mauvais au point d’être méprisés ? Au contraire, les arbitres de Blida, Ouargla et Saïda ont de la qualité et du talent.

Ce dont ils souffrent cruellement, c’est la hogra dont fait preuve à leur égard la CFA, qui a franchement pris le parti de promouvoir presque exclusivement les arbitres du Centre. Les auteurs de cette dérive sont ceux- là mêmes qui accusaient Belaïd Lacarne d’être un régionaliste. Eux, ils font pire si un jour et un tant soit peu l’intéressé a été un régionaliste en matière de désignation. Le cauchemar continue.