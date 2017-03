CFA : Fin de mission pour Hammoum

Réagissez

La fin de mandat du bureau fédéral, le 27 février dernier, a scellé aussi la fin de mission de Khelil Hammoum à la tête de la Commission fédérale des arbitres (CFA).

Avant de prendre congé des arbitres et de ses charges à la tête de l’important département qu’il a dirigé, depuis mars 2014, en remplacement de Belaïd Lacarne, l’ancien président de la ligue de football de la wilaya d’Alger et ensuite membre du bureau fédéral a défendu son bilan sur le plateau de la télévision publique. Sans surprise, il l’a qualifié de très positif à tout point de vue. Malheureusement, la réalité est tout autre. Passons sur les choses qui fâchent et qui ont porté atteinte à l’honneur et l’honorabilité de ce respectable corps que des hommes d’envergure ont façonné au cours des 50 dernières années.

Depuis mars 20014, la gestion de l’arbitrage a échappé à beaucoup de normes et règles d’usage en la matière. Les hommes qui ont été investis au printemps 2014 de la (lourde) responsabilité de diriger l’arbitrage ont lamentablement échoué dans leur mission. Ils ont instauré une nouvelle politique de désignation (d’arbitres) pour, prétendument, éliminer les intermédiaires qui gravitent autour des hommes en noir. En fait, la nouvelle «stratégie» mise en place par la CFA visait un objectif : accaparer le marché juteux de la désignation aux lieu et place de la faune d’intermédiaires dont le portefeuille d’affaires a perdu un peu de son volume.

Des arbitres du centre choyés

Les plus gros dégâts de la politique de la CFA ont touché les arbitres. Des centaines d’entre eux ont été marginalisés, écartés, mis aux oubliettes au profit d’une petite frange de privilégiés qui a enfilé les désignations avec la précision d’une montre suisse. Des wagons de jeunes arbitres formés et lancés avant l’arrivée de la CFA version Hammoum n’ont plus vu le jour. Les chiffres sont accablants. Après 22 journées en L1 et L2, les statistiques en matière de désignation sont les suivantes.

Les arbitres de la ligue d’Alger totalisent 72 désignations pour la L1 et 75 pour la L2. A titre comparatif sur le même sujet, ceux de la ligue d’Oran ont officié 41 fois en L1 et 57 fois en L2, suivis de Constantine 22 fois en L1 et 21 fois en L2, Annaba 19 (L1) et 10 (L2), Batna 13 (L1) et 20 (L2). Le nombre de matchs dirigés par les arbitres du centre dépasse de loin celui des arbitres des 4 autres ligues citées.

Depuis le début de la saison 2016-2017, aucun arbitre des ligues de Blida, Saida, Ouargla, Bechar n’a été désigné pour les rencontres des L1 et L2. Pourtant, ce n’est pas les bons arbitres qui manquent dans ces régions et ligues. La CFA les a marginalisés. Par contre elle a cajolé des privilégiés du centre.

10 arbitres du centre ont dirigé 134 rencontres en 22 journées L1 et L2 confondues. Les désignations lors des 22 journées seront détaillées dans une prochaine publication.