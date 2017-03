Réagissez

Le bureau fédéral sous la présidence de Kheireddine Zetchi a intérêt à nettoyer la Commission fédérale des arbitres (CFA) s’il veut éviter de vivre une fin de saison de tous les dangers. Le nouveau président de la fédération s’est réuni avec ce qui reste de la CFA version Hammoum, deux jours avant le déroulement des rencontres du week-end. Cette rencontre a permis au président d’évoquer avec les membres de la CFA leur rôle et leur responsabilité dans tout ce qui touche à l’arbitrage.

Décrié comme jamais, l’arbitrage algérien a complètement sombré depuis l’arrivée à sa tête des hommes qui l’ont dirigé depuis le printemps 2014. Zetchi peut-il faire confiance à des individus qui, pour se «disculper» de la gestion catastrophique à laquelle ils ont pris part totalement, osent prétendre que «c’est Hammoum et Kerbadj qui avaient la haute main sur les désignations». Quel bel exemple de témoignage de solidarité avec deux hommes qui les ont introduits et investis de leur confiance. Ils se sont retournés contre Hammoum et Kerbadj pour des motivations faciles à deviner. Zetchi et le bureau fédéral ont le devoir de mettre fin, maintenant, à la présence de ces individus au sein de l’organe qui gère l’arbitrage. Hammoum et Kerbadj doivent se retourner dans leur lit en prenant connaissance des accusations portées contre eux par des personnes qui «jouaient» avec les désignations au gré des interventions et sollicitations. Les congédier sur le champ serait le moindre service rendu à l’arbitrage et au football.