La 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 zone Afrique, disputée le week-end dernier, a été favorable à quatre sélections qui ont enchaîné avec un second succès qui les met en pole position pour décrocher l’un des cinq billets sur les cinq groupes pour la Russie.

Ainsi, après le Nigeria dans le groupe B qui s’est adjugé un second succès aux dépens de l’Algérie reléguée à la dernière place, trois autres sélections ont fait de même, dont deux d’entre elles dans le même groupe (A), où la Tunisie et la RD Congo se partagent la première place avec six points après leur succès respectif en déplacement face à la Libye (0-1) et la Guinée (1-2), au moment où l’Egypte, dans le groupe E, a pris une sérieuse option après sa victoire face à un concurrent direct et mondialiste, le Ghana (2-0). Quatre sélections qui prennent donc une bonne option en attendant les quatre rencontres restantes dans ces éliminatoires et qui se disputeront entre le 27 août et le 6 novembre de l’année prochaine.

Si les choses commencent à se dessiner dans les groupes A, B et E, la situation reste indécise dans les deux autres groupes (C et D) ouverts à toutes les éventualités. Dans le groupe C, la Côte d’Ivoire reste leader (4 points), après le point ramené du Maroc (0-0) qui se partage la 2e place avec le Gabon (2 points), qui a contraint le Mali au nul à Bamako (0-0), mettant ce dernier en position peu confortable avec un point et une dernière place au classement.

Dans le groupe D, le Burkina Faso et l’Afrique du Sud sont en tête (4 pts) après leur succès respectif face au Cap-Vert et le Sénégal. Ces derniers restent toutefois en course avec 3 points, alors que les Cap-verdiens auront du mal à se lancer dans la bataille du Mondial en restant sur deux défaites de suite.