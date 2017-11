Cantona critique le choix de Neymar

Réagissez

En tournée pour la sortie de son livre Mon carnet, le légendaire footballeur français Eric Cantona a livré son avis sur le transfert médiatique de la star brésilienne Neymar, qui a opté pour le PSG.

Par le biais du média Yahoo Sport, «The King» a déclaré qu’il n’avait «jamais vraiment regardé la Ligue 1». Même les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé au PSG, au cours du mercato estival, ne l’ont pas emballé. «Non, non. Parce que quoi ? Je vais regarder le PSG jouer contre Guingamp. Ça ne m’intéresse pas.» Au sujet de la superstar brésilienne, Eric Cantona a confié qu’il n’avait pas compris une chose en ce qui le concernait. «Il ne m’intéresse pas tellement. Quand on a 25 ans, qu’on a joué au Brésil et à Barcelone, on se demande ce qu’on vient faire dans le championnat de France pour jouer Guingamp.»