CAN de Rugby (Finale du niveau C) : L’Algérie accède à l’Africa Silver Cup

La sélection algérienne de rugby a réalisé un véritable exploit, samedi à Mufulira (Zambie), pour son premier match officiel, en battant la Zambie (30-25), en finale du niveau C, de la Coupe d’ Afrique des nations (Rugby Africa Bronze Cup 2017).

Prévue sous forme de championnat, cette CAN s’est finalement disputée en un seul match de finale entre les Algériens et les Zambiens, suite au retrait du Cameroun et du Nigeria. Une première victoire pour sa première sortie officielle, face à une sélection zambienne invaincue depuis 2002, qui permet à la très jeune sélection nationale de rugby de passer au niveau B. L’Algérie qui accède ainsi à la poule B disputera la saison prochaine la CAN argent (Africa Silver Cup) face au Maroc, à la Côte d’Ivoire, au Madagascar et au Sénégal.

Le président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, a salué une «victoire historique» de l’équipe algérienne de rugby à 15, admise depuis seulement décembre 2016 en tant que membre à part entière de Rugby Afrique. «La performance réalisée par le XV algérien est d’autant plus remarquable que la Zambie n’avait perdu aucun match international de rugby à domicile depuis 2002. Il s’agit donc bien d’une victoire historique pour l’Algérie, qui disputait là sa toute première compétition officielle de rugby à 15. Je tiens à saluer l’engagement des deux équipes et à féliciter le travail des deux fédérations», a dit le président de la Confédération africaine de rugby, désormais dénommé Rugby Afrique.