CAN de handball (Dames) : L’Algérie termine avant dernière

Réagissez

La sélection féminine algérienne de handball s’est classée à l’avant-dernière place (7e) de la 22e Coupe d’Afrique de handball. Les Algériennes qui sont passées a côté de leur sujet durant cette CAN ont signé, hier à Luanda, une victoire plutôt symbolique devant la Côte d’Ivoire 33-26 (13-11). Comme on l’avait annoncé, les Algériennes ont été très discrètes en terre angolaise. C’est tout le contraire des autres nations, comme l’Angola et surtout le Sénégal qui a été la révélation de l’édition 2016.