Ahmad Ahmad, le président de la CAF lors du symposium ayant...

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, prévue au Cameroun, se disputera sous sa nouvelle formule avec la participation de 24 équipes au lieu de 16 comme prévu, et se déroulera entre les mois de juin et juillet, c’est-à-dire en plein été, alors qu’elle était programmée pour les mois de janvier et février.

C’est ce qui a été décidé, jeudi soir, en clôture du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), qui s’est réuni à Rabat (Maroc), au lendemain du symposium tenu par l’instance sportive africaine durant deux jours (18 et 19 juillet), où plusieurs recommandations ont été actées. Un changement majeur des dates et du nombre de pays prenant part à la CAN, soit près de la moitié des pays affiliés à la CAF, au nombre de 55, avec le maintien de la compétition tous les deux ans (années impaires) et exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines, note la CAF dans un communiqué publié sur son site à la fin des travaux du comité exécutif. Initié par le nouveau patron de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad qui a succédé, en mars dernier, au Camerounais Issa Hayatou, ce changement, qui sera entériné lors de l’Assemblée générale de l’instance suprême du football africain, impliquera un chamboulement majeur, notamment dans l’organisation de la phase finale, puisque le Cameroun, pays hôte de la CAN-2019, devra disposer, pour ne pas dire se doter, de deux nouveaux stades pour accueillir les matchs des 24 équipes, à moins d’une année du tournoi. A ce propos, la CAF annonce qu’une inspection sera conduite début septembre. Autre problématique, le changement de la formule des éliminatoires pour cette CAN-2019, déjà entamé en juin dernier, avec le déroulement de la première journée.

Les compétitions interclubs retouchées

Outre la CAN qui passera dès la prochaine édition de 16 à 24 sélections en phase finale, les compétitions interclubs (Coupe de la CAF et Ligue des champions d’Afrique) étaient au menu du comité exécutif de la CAF. S’il a été convenu de maintenir le format actuel, la CAF procédera à l’avenir à un changement de calendrier de ces compétitions, qui devraient commencer à se dérouler à partir du mois d’août et s’étaler jusqu’au mois de mai de l’année suivante, contrairement à ce qui se fait actuellement, où les deux compétitions interclubs majeures se disputent du mois de février au mois de novembre de la même année. Par ailleurs, la CAF a décidé de décaler d’une semaine les dates de déroulement des quarts de finale de l’actuelle édition de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Les matchs aller sont programmés entre les 15 et 16 septembre, et les 22 et 23 du même mois pour les matchs retour.