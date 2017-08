Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a apporté des changements au règlement de qualification pour la prochaine édition de la CAN.

Ce ne sont plus les premiers de chacun des 12 groupes et les trois meilleurs deuxièmes qui se qualifieront, mais les premiers et deuxièmes de chaque groupe, hormis dans le groupe du pays organisateur, le Cameroun (groupe B), où seul le premier – ou deuxième derrière le Cameroun – ira à la phase finale. Ces changements sont la résultante du passage de la CAN de 16 à 24 équipes.

Pourtant, les qualifications de cette prochaine édition ont déjà débuté. La première journée a eu lieu en juin dernier. L’Algérie est dans le groupe D en compagnie du Bénin, de la Gambie et du Togo. L’Algérie et le Bénin s’étaient imposés à domicile, respectivement face au Togo et à la Gambie sur le même score d’un but à zéro. L’instance africaine a officialisé ce changement en adressant récemment aux différentes fédérations africaines, comme rapporté par l’APS, un courrier à propos de ce nouveau règlement de qualification.

Le Cameroun pas prêt…

En plus de ce changement dans le nombre des pays participants à une phase finale, la CAF va décaler la date de la tenue des CAN de l’hiver vers l’été. Mais le plus important changement qui pourrait intervenir, pour ce qui est de la prochaine édition, concerne le pays hôte. Le patron de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, a déclaré, avant-hier à partir de Ouagadougou (Burkina Faso), selon des médias locaux, que le Cameroun n’était pas prêt pour l’organisation de la CAN.

Selon lui, des experts vont être dépêchés dans ce pays et c’est sur la base de leurs conclusions qu’une décision sera prise. La Fédération algérienne a déjà exprimé sa volonté d’organiser cette édition, si jamais elle est retirée au Cameroun. Le Maroc a fait de même. Néanmoins, jusque-là, les responsables du football camerounais insistent sur le fait que leur pays sera prêt pour le rendez-vous.