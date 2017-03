CAN-2017 (U-20) : L’arbitre Gourari retenu pour Mali-Zambie

Réagissez

L’arbitre assistant Mokrane Gourari, le seul Algérien présent à la CAN 2017 des U20 qui se déroule en Zambie, a été retenu pour le match d’aujourd’hui qui opposera le Mali au pays organisateur, annonce la CAF sur son site internet. Le match sera dirigé par l’arbitre botswanais, Joshua Bondo qui sera assisté par le Seychellois Elderick Adelaide. Gourari a été déjà désigné pour le match du groupe B, lundi passé, entre le Sénégal et le Soudan qui s’est soldé par un nul (1-1). Notons que huit nations, scindées en deux groupe de quatre prennent part à cette CAN qui se déroule jusqu’au 12 mars prochain. Les quatre demi-finalistes se qualifieront pour le prochain Mondial 2017 qui aura lieu du 20 mai au 11 juin en Corée du Sud.