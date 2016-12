Réagissez

La sélection tunisienne de football, deuxième adversaire de l’Algérie lors de la phase finale de la CAN-2017, prévue au Gabon du 15 janvier au 5 février 2017, a arrêté un riche programme de préparation qui débutera par un stage bloqué d’une semaine en Espagne, du 25 au 31 décembre.

Ce stage précompétitif, qui sera ponctué par deux matchs amicaux contre des équipes espagnoles, verra l’absence de quatre joueurs et non des moindres : Ali Maâloul (Ahly du Caire/Egypte), Ahmed Akaichi (Ittihad Djeddah/Arabie Saoudite), Wahbi Khazri (Sunderland/Angleterre) et Mohamed Ali Yaâkoubi (Caykur Rizespor/Turquie) retenus par leurs clubs. Les deux adversaires de la Tunisie lors de ce stage sont les sélections de la Catalogne (28 décembre) et celle de la région basque (30 décembre), a annoncé hier la presse tunisienne.

L’absence de ces quatre joueurs va sans doute chambouler le travail du sélectionneur Henry Kasperczak qui, en plus, a échoué à convaincre les deux joueurs évoluant à l’étranger, Wissem Ben Yedder (FC Séville/Espagne) et Rafik Boudjedra (AC Ajaccio/France), de porter le maillot des Aigles de Carthage durant la CAN-2017. Les deux éléments attendent pour rendre leur réponse définitive.

La Tunisie qui entamera la CAN face au Sénégal, le 15 janvier prochain, disputera deux autres matchs amicaux avant cette date. Le premier contre l’Ouganda le 4 janvier à Tunis et le deuxième le 8 janvier contre l’Egypte au Caire, avant de rallier Franceville qui abritera les matchs du groupe B.

L’entraîneur de l’équipe national, George Leekens, même s’il connaît bien la Tunisie pour l’avoir drivée durant la CAN-2015 en Guinée équatoriale, va sans doute dépêcher un émissaire pour superviser l’équipe.