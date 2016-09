CAN-2017 : Six places encore en jeu

Réagissez

La liste des nations qui prendront part à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017), qu’abritera le Gabon (14 janvier-5 février 2017), sera ficelée aujourd’hui, à l’occasion des rencontres de la 6e et dernière journée des éliminatoires disputées ce week-end.

Une ultime journée où six places sont encore à pourvoir, alors que dix sélections (dont le Gabon en tant que pays hôte) ont déjà composté leur ticket pour cette CAN-2017 : Algérie, Cameroun, Egypte, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Sénégal et Zimbabwe. Six places seulement pour plusieurs prétendants, dont le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, en passant par la Tunisie, le Burkina Faso qui n’ont pas encore assuré leur présence à cette prochaine édition, qui a connu des surprises avec la défection de plusieurs habitués et vainqueurs de la CAN, à l’image du Nigeria, la Zambie et l’Afrique du Sud qui rateront le rendez-vous du Gabon, car n’ayant pas pu se qualifier.

Ainsi, dans le groupe A, la «finale» opposera la Tunisie au Liberia, aujourd’hui à Tunis. Le vainqueur sera assuré de composter son billet. Mais en cas de match nul, la donne sera totalement chamboulée avec un succès du Togo face à Djibouti, qui placera les Togolais à égalité de points avec la Tunisie et le Liberia. Un cas de figure qui ouvrirait droit à deux qualifiés dans ce groupe, puisque les deux meilleurs deuxième des 13 groupes de ces éliminatoires seront qualifiés à la prochaine CAN, en compagnie des 13 premiers.

Dans le groupe D, la RD Congo ne devrait pas trouver de souci à décrocher son billet, elle qui n’a besoin que d’un point à domicile face à la modeste sélection centrafricaine. Dans le groupe C, le Bénin y croit toujours. Deuxième du groupe à deux points du Mali déjà qualifié, les Ecureuils devront aller chercher les trois points, ce soir, à Bamako pour se qualifier.

Dans le groupe D, que qualification pour les deux leader le Burkina faso et l’Ouganda reste probable, surtout que les deux sélections devraient terminer leader avec 13 points, en accueillant respectivement le Botswana et les Comores. Enfin, le dernier prétendant n’est autre que le tenant du titre africain, la Côte d’Ivoire. Leader du groupe I composé de trois sélections seulement, les Eléphants (5 points) avaient besoin d’un seul point avec une défaite interdite à Abidjan à l’occasion de leur confrontation, hier soir, face à la Sierra Leone (4 points), qui pour sa part, devait l’emporter en Côte d’Ivoire pour créer la surprise.