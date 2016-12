Réagissez

Le sélectionneur de l’équipe sénégalaise de football, Aliou Cissé, a dévoilé hier la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations au Gabon (14 janvier-5 février), selon le site spécialisé Galsenfoot.

Le coach des Lions de la Teranga a décidé de continuer avec les joueurs qui ont disputé les éliminatoires avec le retour de Heny Saivet (Newcastle/Angleterre) et Cheikh Mbengue (AS Saint-Etienne/France). Le Sénégal disputera deux matchs amicaux à Brazzaville lors de son stage, avant de se rendre au Gabon : le 8 janvier face à la Libye et le 11 janvier face au Congo. Lors de la CAN-2017, le Sénégal évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville, en compagnie de l’Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Les Sénégalais entameront la compétition le 15 janvier face à la Tunisie.