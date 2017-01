Réagissez

Les Verts ont sérieusement compromis leurs chances de qualification aux quarts de finale de la CAN après leur défaite, avant-hier soir, face à la Tunisie (2 -1), pour le compte de la deuxième journée du premier tour.

Même s’il ne faut pas se faire trop d’illusions, il faut dire que, théoriquement, une qualification est toujours possible. Mais cela passe inévitablement par une victoire face au Sénégal, déjà qualifié, ce lundi, à Franceville, lors du troisième match, conjugué à une défaite de la Tunisie face au Zimbabwe dans le second match du groupe B qui se jouera au même moment à Libreville. La Confédération africaine de football (CAF) applique un goal-average particulier en cas d’égalité de points entre deux équipes.

En d’autres termes, si la Tunisie s’impose face au Zimbabwe, tout calcul est inutile pour les Verts puisqu’ils seront perdants au goal-average avec la Tunisie qui les a battus avant-hier.

Le scénario idéal est que l’Algérie l’emporte face au Sénégal et que le Zimbabwe en fasse de même face à la Tunisie. Bien évidemment, dans ce scénario, il ne faudrait pas que les Zimbabwéens s’imposent avec un score large. Il y a même un scénario où la CAF sera dans l’obligation de recourir à un tirage au sort : si jamais l’Algérie gagne par un but à zéro face au Sénégal et que le Zimbabwe s’impose par deux à zéro face à la Tunisie, il y aura égalité parfaite entre les deux équipes. En tout cas, une probable qualification des Verts dépend de beaucoup de paramètres. Il faudra commencer par s’imposer face au Sénégal, ce qui n’est nullement une mince affaire, d’autant plus que l’équipe nationale a montré un jeu des plus fébriles.



Article 74

- 74.1- En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :

- 74.1.1 - le plus grand nombre

de points obtenus lors de la rencontre entre les deux équipes concernées ;

- 74.1.2 - la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe ;

- 74.1.3 - le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe

- 74.1.4 - un tirage au sort effectué par la commission d’organisation.