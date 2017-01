Réagissez

Le stage de l’équipe nationale de football a débuté hier au Centre technique national de Sidi Moussa.

Quatre joueurs manquaient à l’appel. Il s’agit des trois éléments évoluant en Angleterre : Islam Slimani, Riyad Mahrez de Leicester City et Adlène Guedioura de Watford, ainsi que de Yacine Brahimi (Porto).

Mahrez a pris part, hier, au match de son club Leicester, face à Middlesbrough (0-0), avant d’être remplacé à la 71’, alors que son coéquipier Slimani n’a pas été retenu par le coach à cause d’une grippe. Watford et Porto disputeront leur match respectif aujourd’hui dans la soirée. Les quatre joueurs devront rallier le lieu de regroupement au plus tard demain, mercredi. A ce sujet, le sélectionneur national a indiqué, hier, lors de la conférence de presse qu’il a animée, que le programme du stage sera différent d’un élément à un autre.

Les joueurs ayant disputé des matchs lors des deux derniers jours, à l’image des trois éléments du championnat anglais et de Brahimi, vont être laissés au repos. Leur charge de travail sera assez légère. Leekens sait bien qu’il n’a pas beaucoup de temps devant lui. Il devra mettre à profit les quelques jours de ce regroupement pour notamment régler les automatismes au niveau surtout des compartiments où il y aura des nouveaux, comme c’est le cas en défense.

A ce titre, les deux rencontres amicales que les Verts disputeront face à la Mauritanie seront certainement utiles. D’ailleurs, le coach a précisé qu’il aura une idée sur le onze de départ lors du second match amical de Brahimi et ses coéquipiers, prévus deux jours avant le départ vers le Gabon. Il est à signaler que ces deux rencontres se joueront, d’abord le 7 janvier au stade de Blida et le 10 du même mois au Centre de Sidi Moussa. L’Algérie ralliera Franceville, la ville gabonaise qui abritera ses matchs, le 12 janvier. Les Verts sont dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal. L’équipe nationale débutera le 15 janvier face au Zimbabwe.