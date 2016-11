CAN-2017 : Le programme des Verts arrêté

Réagissez

En prévision de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017) qui aura lieu au Gabon du 15 janvier au 5 février 2017, le bureau fédéral de la FAF, réuni samedi sous la présidence de Mohamed Raouraoua, a arrêté le programme de préparation des Verts.

Ainsi, la sélection nationale entrera en regroupement du 2 au 12 janvier 2017, date du départ pour Franceville qui abritera les rencontre du groupe B.

Ce stage de dix jours sera ponctué par deux matches amicaux, les 7 et 10 janvier. La FAF n’a pas communiqué les adversaires des Verts, mais selon certaines indiscrétions, il s’agirait de la Mauritanie comme premier adversaire (la rencontre se déroulera au stade Tchaker de Blida), alors que le second adversaire n’est pas encore connu, mais pourrait être d’un autre calibre (probablement le Mali ou la Côte d’Ivoire), comme l’a exigé le sélectionneur belge, George Leekens. En parallèle, une sélection nationale A’ sera composée bientôt pour préparer les éliminatoires du CHAN 2018, prévu au Kenya. Un stage de dix jours est prévu entre le 18 au 20 décembre au Centre technique national de Sidi Moussa. Un travail de prospection est déjà entamé par les différentes directions techniques régionales (DTR) pour sélectionner les meilleurs joueurs nés en 1997.

Recrutement de cinq joueurs au mercato

Après avoir limité l’effectif de chaque club professionnel à 22 joueurs, la Ligue de football professionnel (LFP) est revenue sur sa décision en autorisant les clubs de Ligues 1 et 2 à recruter cinq joueurs au maximum durant le mercato hivernal. Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, avait déclaré que les clubs étaient libres de recruter autant de joueurs qu’ils le voudraient à partir de la saison prochaine sous prétexte que la masse salariale a sensiblement augmenté après la limitation des effectifs à 22 joueurs.

Le bureau fédéral a également exigé des clubs d’avoir trois gardiens de but dans leur effectif.

Le plafonnement des salaires a été aussi au centre de la réunion du bureau fédéral. Une convention entre la LFP et la CNAS sera signée le 6 décembre avec pour la mise en œuvre des dispositions du nouveau décret pour les cotisations des joueurs sur la base d’un salaire mensuel maximum de 270 000 DA. Entre-temps, la LFP exige des clubs d’épurer leurs dettes envers les joueurs.

Le RCA, dont les dettes ne cessent d’augmenter, est le plus menacé par des sanctions.

Par ailleurs, la FAF a constaté avec regret les incidents ayant émaillé la rencontre MOB-MCO et menace les clubs récidivistes de sévères sanctions allant jusqu’à l’interdiction d’évoluer sur leur terrain jusqu’à la fin de saison. En somme, le BF a arrêté la date du tirage au sort des 16es et 8es de finale de la coupe d’Algérie pour le 4 décembre prochain. Ce week-end sera réservé aux 32es de finales. Les 16es de finales auront lieu les 16 et 17 décembre, tandis que les 8es se dérouleront les 27 et 28 du même mois, date du début de la trêve hivernale.