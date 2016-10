CAN-2017 : Le premier tour est-il abordable pour les Verts ?

Réagissez

Du pain sur la planche pour le prochain coach de l’EN

L’équipe nationale algérienne affrontera d’entrée des grandes équipes au Gabon. A commencer par le derby maghrébin devant la Tunisie dont les retrouvailles seront l’attraction du groupe B.

2017 est planté. Depuis mercredi soir, à l’issue du tirage au sort effectué à Libreville, le programme de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations est connu. L’Algérie est dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe. Les matchs de ce groupe se joueront à Franceville, mis à part Tunisie-Zimbabwe (3e journée) qui se jouera au stade de l’Amitié, à Libreville. C’est un groupe difficile pour les 3 sélections, qui aspirent à aller le plus loin possible dans la compétition, c’est-à-dire l’Algérie, le Sénégal et la Tunisie qui se rendront au Gabon avec de grandes ambitions.

Dans moins de 90 jours, sera donné le coup d’envoi du tournoi qui s’annonce très relevé, même en l’absence du Nigeria et de la Zambie. Les Verts débuteront la compétition le 15 janvier face au Zimbabwe. Les deux sélections se sont croisées à 5 reprises par le passé. L’Algérie s’est imposée deux fois, a concédé une défaite et fait deux matchs nuls. Les Warriors disputeront en janvier 2017 leur 3e CAN (2004, 2006 et 2017) et n’ont jamais dépassé le premier tour.

Il faudra quand même se méfier de cet adversaire même s’il est classé 142e FIFA. La suite, contre la Tunisie le 19 janvier et le Sénégal le 23, se sera une autre histoire. Les Verts auront l’avantage d’ouvrir leur tournoi par la rencontre face au Zimbabwe. Il est toujours bon de débuter le tournoi par une victoire pendant que les deux plus dangereux rivaux s’expliquent entre eux. Le match contre la Tunisie sera difficile. C’est un derby et les deux formations se connaissent parfaitement. Leur dernière confrontation a tourné à l’avantage des Aigles de Carthage qui ont pris le meilleur sur les Verts (1-0) à la CAN en Guinée équatoriale.

Depuis, les deux sélections n’ont pas trop changé… mis à part au niveau de la barre technique où il y a eu, de part et d’autre, une valse d’entraîneurs. La Tunisie a toujours été une équipe coriace, difficile à bouger. Cela n’a pas changé avec Henry Kasperzcak qui a remplacé Georges Leekens, ex-coach des Verts (2003). La vieille garde tunisienne, Aymen Mathlouthi (gardien), Abdenour, Ben Youssef, Yaakoubi, Dhaoudhi, Ferjani Sassi, Ahmed Akaichi, Wahbi Khazri (Sunderland), est toujours là. Le Sénégal, lui aussi, n’est plus à présenter. Les Lions de la Teranga ont réalisé un sans-faute lors des éliminatoires.

Autant de matchs autant de victoires. Le coach Aliou Cissé dispose d’un effectif de qualité au sein duquel brille de mille feux Sadio Mané, la pépite de Liverpool. Presque la totalité de l’effectif de la sélection joue en Europe. Le Sénégal n’a pas toujours réussi ses CAN où, souvent, il est arrivé avec l’étiquette de favori et ensuite est rentré à la maison avant la fin de la compétition. Trois mois nous séparent du grand rendez-vous continental que le Gabon abritera pour la seconde fois en 5 ans. Espérons que d’ici là, l’équipe nationale aura retrouvé sa sérénité perturbée par les remous qui ont suivi le match face au Cameroun et surtout avoir un coach à la hauteur de son rang.