CAN-2017 : La succession de la Côte d’Ivoire est ouverte !

Réagissez

Retour remarqué des Egyptiens en phase finale de la CAN

On connaît depuis mercredi soir les huit formations qui vont animer samedi et dimanche les quarts de finale de la 31e édition de la CAN-2017, qui se déroule au Gabon, et ce, jusqu’au 5 février prochain.

L’Egypte a réussi son retour dans la cour des grands en s’imposant dans le choc du groupe D grâce au but, sur coup franc, d’Ahmed Salah à la 11e minute de jeu. Les Black Stars n’ont jamais pu revenir au score sur la difficile pelouse de Port-Gentil. Qu’à cela ne tienne, ce sont ces deux formations qui se hissent en quarts de finale. Le Mali, qui misait sur un succès du Ghana et éventuellement une victoire devant l’Ouganda, s’est finalement contenté du nul (1-1), synonyme d’élimination précoce de la compétition.

Sortis par tirage au sort en 2015, les Aigles du Mali rejoignent les favoris sur le papier qui étaient la Côte d’Ivoire, le Gabon et l’Algérie. Ainsi, en quarts de finale, il y aura samedi deux confrontations. La première entre le Burkina Faso et la Tunisie, et la seconde opposera le Sénégal au Cameroun. Les Tunisiens, qualifiés aux dépens de l’Algérie et du Zimbabwe, espèrent faire mieux qu’en 2015 où ils avaient été éliminés par la Guinée équatoriale après prolongations (1-2).

Ce jour-là, l’équipe hôte avait bénéficié d’un penalty plus que litigieux pour égaliser dans le temps réglementaire. Aujourd’hui, l’équipe semble mieux armée pour passer en demi-finales, même si les Burkinabés n’ont pas encore dit leur dernier mot. Sénégal - Cameroun sera une belle affiche entre l’équipe en forme de ce tournoi et les Lions Indomptables à la recherche de leur passé glorieux.

La RD Congo, qui a surpris tout son monde, sera opposée au Ghana, qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de cette compétition. Le dernier match des quarts de finale opposera les deux «revenants», l’Egypte, sept fois vainqueur de ce trophée, et le Maroc, qui n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004, où l’équipe avait accédé à la finale, perdue devant la Tunisie (1-2).

Ces deux formations semblent monter en puissance dans cette CAN et ne veulent pour rien au monde s’arrêter en si bon chemin. Ce qui est sûr en revanche, c’est que cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations sera plus que jamais ouverte. Bien malin celui qui pourra désigner le successeur de la Côte d’Ivoire.