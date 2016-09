Réagissez

Le rideau est tombé, ce week-end, sur les éliminatoires de la CAN-2017 à l’occasion de la 6e et ultime journée de la phase éliminatoires et les 16 pays qui prendront part à la phase finale qu’abritera le Gabon, du 15 janvier au 4 février 2017 sont désormais connus.

EIles étaient dix sélections dont le pays hôte (le Gabon) à avoir composté leur billet pour cette CAN 2017, auxquels se sont ajoutées six autres sélections durant ce week-end, à savoir le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, dans la difficulté après le nul que lui a imposé la Sierra Leone à Abidjan, en sus de la RD Congo, du Burkina Faso, la Tunisie qui ont terminé leaders de leurs groupes respectifs de ces éliminatoires, alors que le Togo et l’Ouganda se sont qualifiés en tant que meilleurs deuxièmes de leur poule sur les 13 groupes composant ce 3e et dernier tour de ces éliminatoires. 16 sélections sont donc qualifiées pour cette CAN-2017 ; elles connaîtront leurs adversaires en phase finale le 19 octobre prochain à l’occasion du tirage au sort qui sera effectué à Libreville, la capitale gabonaise. Mais on notera tout de même quelques surprises de taille, avec la défection de trois anciens vainqueurs de la coupe d’Afrique des nations que sont l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie.

Ces deux dernières nations, prochains adversaires de l’Algérie, jetteront donc toutes leurs forces dans les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, qui débutent le mois prochain. Autre surprise, la qualification de l’Ouganda, la première de son histoire, qui a terminé coleader du groupe D aux côtés du Burkina Faso. On notera aussi le retour des triples champions d’Afrique, les Egyptiens en l’occurrence (2006, 2008 et 2010), qui retrouvent une phase finale d’une CAN après 7 ans d’absence, ayant raté les 3 dernières éditions.