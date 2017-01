Réagissez

La préparation achevée, les Verts entrent dans...

La sélection nationale bouclera, ce matin, son stage préparatif de dix jours effectué au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision de sa participation à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017), qui débutera officiellement samedi.

Les Verts, qui effectueront un dernier galop d’entraînement ce matin (9h) au CTN de Sidi Moussa après avoir bénéficié d’un quartier libre hier après-midi, quitteront le territoire national finalement à 13h30 à destination du Gabon, et non à 9h comme prévu, suite au changement apporté au programme des entraînements par le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens.

La sélection algérienne prendra ainsi ses quartiers en fin de soirée dans son camp de base à Moanda, à une dizaine de kilomètres de la ville hôte, Franceville, pour deux jours d’adaptation au climat et à toutes les conditions avant d’aborder la compétition officielle, et son premier match du groupe B face au Zimbabwe, est prévu, pour rappel, dimanche (17h) au stade de Franceville.

Un match capital, avec un départ qui doit être réussi pour les Verts afin d’éviter toute mauvaise surprise dans ce groupe de la mort face aux autres sérieux prétendants qu’ils affronteront par la suite, successivement la Tunisie et le Sénégal. D’ailleurs, le coach national a longuement insisté lors de son dernier point de presse sur la nécessité de se concentrer exclusivement sur ce premier match face au Zimbabwe.

Un adversaire que Leekens prend très au sérieux, au point de considérer cette confrontation comme la clé pour passer le cap du premier tour et se hisser en quarts de finale. Des appréhensions légitimes et surtout justifiées, surtout après la dernière sortie du Zimbabwe qui est allé imposer le nul, mardi dernier, à un orge du continent, et chez lui de surcroît : le Cameroun (1-1).

Les Verts, et avant de se déplacer au Gabon, se sont certes quelque peu rassurés en étrillant la Mauritanie (6-0), toujours en amical, mardi dernier à Sidi Moussa, avec le onze-type de Leekens, mais cette large victoire face à un modeste adversaire est loin de constituer une référence pour la sélection algérienne qui devra batailler dur pour s’extirper de ce groupe B considéré comme le plus relevé de cette CAN-2017. Pour cela, une très bonne entame de la compétition face au Zimbabwe reste primordiale.