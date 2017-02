CAN-2017 / Demi-finales : Le Ghana confirme, retour de l’Egypte

Réagissez

Le dernier carré de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule au Gabon est connu après la qualification du Ghana et de l’Egypte, dimanche, aux dépens respectivement de la RD Congo et du Maroc.

Les deux nations rejoignent ainsi le Burkina Faso et le Cameroun qui avaient éliminé, la veille, la Tunisie et le Sénégal. Avec cette qualification, le Ghana est à sa sixième demi-finale consécutive depuis 2008, l’édition organisée sur son sol, et confirme son statut de grande nation de football. Les Blacks Stars ont éliminé le RD Congo grâce aux deux réalisations des frères Ayew. Jordan a ouvert la marque d’un tir splendide, et son aîné André a doublé la mise sur penalty.

L’Egypte, en revanche, a souffert avant de se défaire du Maroc qui a dominé la partie, mais buttant sur le portier El Hadary qui a annihilé plusieurs occasions nettes de scorer. L’Egypte a arraché sa victoire miraculeusement dans les ultimes minutes sur un but de Mahmoud Kahraba dans un cafouillage en pleine surface de réparation. L’entraîneur français Hervé Renard, qui a redonné une âme aux Lions de l’Atlas, n’a pas réussi à rééditer l’exploit réalisé avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015. Les Pharaons, absents lors des trois dernières éditions, confirment du coup leur retour en force en Coupe d’Afrique et peuvent aspirer à un huitième sacre.

Un carré ouvert

Après l’élimination des grands favoris du tournoi, la succession à la Côte d’Ivoire est désormais ouverte. Les rencontres du dernier carré sont ouvertes est indécises. D’abord, le Burkina Faso qui affrontera l’Egypte demain (mercredi) à Libreville, et ensuite Cameroun - Ghana qui aura lieu jeudi à Franceville.

Sous la houlette de l’Argentin Hector Cuper, les Pharaons devront toutefois se défaire des Burkinabés, très costauds en quart face à la Tunisie, pour espérer atteindre le sommet de cette 31e édition, alors que le Ghana, malheureux finaliste en 2015 face à la Côte d’Ivoire, doit battre le Cameroun, qui possède un groupe très soudé et un gardien de but en excellente forme s’ils veulent disputer leur neuvième finale de leur histoire et la deuxième consécutive. Le sélectionneur du Ghana, Avram Grant, estime que son équipe est en train de s’améliorer de match en match et que sa qualification pour les demi-finales arrive au bon moment, l’équipe affichant une bonne forme physique et technique.