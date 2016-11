CAN-2017 : Course contre la montre pour les Verts

Réagissez

Une grande responsabilité pèse sur Mahrez

Une semaine seulement après la cinglante défaite concédée face au Nigeria, à Uyo, sur le score de 3 à 1, beaucoup d’Algériens se demandent quel sera l’objectif lors de la prochaine CAN-2017, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février ?

L’on se rappelle qu’à la signature de son contrat, l’entraîneur belge, George Leekens, avait pour objectifs de qualifier les Verts au Mondial 2018 de Russie et atteindre le stade des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations. A présent, il est clair qu’avec les cinq points de retard sur le leader du groupe, le Nigeria, le rêve de la qualification au Mondial commence à s’éloigner. Il est peut-être vrai que les camarades de Yacine Brahimi ne sont pas encore éliminés, car mathématiquement tout reste possible.

Il n’empêche que la sélection algérienne n’a plus son destin entre ses mains. Les Verts doivent réaliser un sans- faute lors de leurs quatre matches et attendre d’éventuels faux pas des Super Eagles. Autant dire que ce ne sera pas simple. D’ici le mois d’août 2016, beaucoup espèrent que l’Algérie retrouvera des couleurs et souhaitent aussi que le technicien belge trouve des solutions en défense, devenue un véritable boulevard depuis un bon moment déjà.

Juste après la défaite, le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, avait tenté de remotiver ses joueurs en déclarant : «Nous devons oublier la défaite face au Nigeria et les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie et penser à ce qui est très proche, à savoir la CAN-2017 au Gabon. C’est un challenge très intéressant pour notre équipe nationale, qui jouera ses chances à fond et pourquoi pas revenir avec le trophée à Alger.» En plus de l’absence des joueurs capables de tenir parfaitement dans l’axe de la défense, le temps joue contre la sélection et son entraîneur.

Le technicien belge ne pourra bénéficier de l’ensemble de ses joueurs que le 3 janvier prochain. Il restera ainsi douze jours à l’entraîneur pour préparer la CAN et le premier match du groupe B face au Zimbabwe, programmé le 15 janvier . En 1992, le Danemark avait remplacé la Yougoslavie, exclue de l’Euro, et à la surprise générale, les Nordiques avaient remporté leur premier trophée continental. Mais pour réaliser une telle performance, les joueurs algériens devront montrer un bien meilleur visage que face au Nigeria, mais aussi lors de la CAN-2015. C’est tout le défi des camarades d’Islam Slimani et de leur coach, George Leekens lors de la prochaine compétition continentale.