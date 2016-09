CAN-2017 au Gabon : La CAF et Hayatou retiennent leur souffle

Réagissez

Encore des soucis pour Issa Hayatou

L’incertitude plane désormais sur la compétition de la CAN-2017, prévue du 21 janvier au 12 février prochains au Gabon.

La réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba devant son rival, Jean Ping, a plongé le pays dans un climat de violence. Les émeutes ont éclaté dès l’annonce de la victoire du Président sortant avec une différence de 5594 voix. Hier, la ville de Libreville était quadrillée par les forces de l’ordre. Dans une déclaration à l’AFP, le commandant en chef de la police nationale, Jean-Thierry Oye Zue, avait annoncé l’arrestation de 200 pillards depuis mercredi soir. L’opposant Jean Ping a indiqué mercredi que deux personnes au moins avaient été tuées.

Dans ce climat de vive tension, on ne peut s’empêcher de se demander si la CAN-2017 se tiendra bel et bien au Gabon ? Cette nouvelle donne inquiète fortement les responsables du football africain, à leur tête le premier responsable, le Camerounais Issa Hayatou. «On a les réunions annuelles de la CAF entre le 21 et le 27 septembre, toutes les commissions permanentes se réunissent, parmi lesquelles la commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (...)

La situation sera évaluée et discutée», a annoncé à l’AFP le directeur des médias et porte-parole de la Confédération africaine de football (CAF), Junior Binyam. Par ailleurs, ce dernier a esquivé la question d’un plan B, affirmant que ce n’était pas le sujet du moment. La situation n’est pas sans rappeler la CAN-2013. Celle-ci devait se tenir en Libye, mais face à la situation tendue dans le pays, cette édition s’est finalement déroulée en Afrique du Sud.

En 2015, le CAF a été contrainte de chercher un autre pays afin de pallier le désistement du Maroc. Ce dernier avait suggéré le décalage de la compétition en raison de la propagation du virus Ebola dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Finalement, le comité exécutif de la CAF a retiré le 11 novembre 2014 l’organisation à ce pays, deux mois seulement avant le coup d’envoi de la compétition. C’est la Guinée équatoriale qui a suppléé le Maroc en abritant cette CAN, après l’avoir déjà organisée en 2012 conjointement avec la Gabon.

Issa Hayatou risque de se retrouver dans la même situation qu’à la fin de l’année 2014, et devra chercher un autre pays pour pallier la défection du Gabon dans le cas où ce dernier ne retrouve pas le calme rapidement. Il faut rappeler que le pays de l’Afrique centrale avait été préféré le 9 avril 2015 par le comité exécutif de la CAF au Ghana et surtout l’Algérie. Cette dernière avait énormément misé sur l’organisation de CAN-2017. La non-attribution de la 30e édition avait été vécue par de nombreux Algériens comme une véritable humiliation.