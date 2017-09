Cameroun : Confiance renouvelée à Hugo Broos

Réagissez

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a annoncé hier sa décision de maintenir le sélectionneur belge des Lions Indomptables, Hugo Broos, à son poste, 48 heures après la lourde défaite concédée vendredi dernier en déplacement face au Nigeria (4-0) dans le cadre de la 3e journée (groupe B) des qualifications de la Coupe du monde 2018. «La Fécafoot informe le public national et international que Monsieur Hugo Broos reste dans ses fonctions de sélectionneur national et continue de préparer le match de la quatrième journée de la phase des qualifications de la Coupe du monde Russie 2018, Cameroun-Nigeria, qui se jouera au stade omnisports Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé aujourd’hui», a écrit l’instance camerounaise sur son site officiel. Hugo Broos (65 ans), qui avait déjà eu à travailler en Algérie en dirigeant la barre technique de la JSK (2014) puis du NAHD (2014-2015), avait été désigné à la tête du Cameroun en février 2016. Une année plus tard, il menait le Cameroun à la victoire finale lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN-2017) disputée au Gabon.