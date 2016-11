CAF : Trois arbitres suspendus

Réagissez

Le trio arbitral du match Libye-Tunisie disputé à Bologhine...

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu pour 3 mois des arbitres qui ont dirigé deux rencontres lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Russie-2018, zone Afrique. Les arbitres sanctionnés sont le Kényan Davies Ogenche Omweno, son assistant, l’Erythréen Berthe O’Michael, pour «mauvaises performances» au cours du match Libye -Tunisie (0-1), alors que le 3e arbitre, le Rwandais Theogene Ndagijiman, a écopé d’un avertissement.

L’arbitre de la rencontre Afrique du Sud-Sénégal (2-1), le Ghanéen Joseph Lamptey, a été également suspendu pour 3 mois pour les mêmes raisons. Les trois arbitres sanctionnés sont automatiquement écartés de la CAN-2017 au Gabon. Habituellement, la CAF ne rend pas public ce type de sanction qu’elle gère en interne. Il faut croire que les fautes commises par les hommes en noir, dénoncées et critiquées par les équipes qui en ont été victimes, n’ont pas laissé insensible l’instance du football continental qui a tenu à signifier sa fermeté contre des fautes qui ont eu une influence sur le résultat final des rencontres indiquées. La commission des arbitres, que dirige le Soudanais Maghdi Shems Eddine, veut, par ces décisions, indiquer aux referees et à l’opinion sportive africaine qu’elle aura la main lourde contre les arbitres qui ne tiendront pas leur rôle et qui auront une influence négative sur les résultats des matchs. Les contrôleurs et évaluateurs auront un rôle central dans ce type de décision.