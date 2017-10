Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a pris attache avec le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) basé à Limoges afin d’offrir aux joueurs africains, qui ont achevé leur carrière, une formation en administration et gouvernance du football. Le CDES est une référence en matière de formation dans différents secteurs de l’activité footballistique.

Le partenariat souhaité par la CAF, s’il se concrétise, permettra à de nombreux anciens joueurs du continent de bénéficier d’une formation en droit et économie du sport qui les aidera à rester dans le circuit du ballon rond et occuper des postes de responsabilité au niveau des fédérations, ligues et clubs. Des footballeurs européens de renom, à l’instar de Zinédine Zidane, sont passés par le CDES avant d’occuper des responsabilités techniques et administratives en club. Le président de la Caf, Ahmad Ahmad, a à cœur de faire aboutir ce projet avec l’université de Limoges.