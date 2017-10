CAF : Avis de recrutement d’un SG et de deux adjoints

Réagissez

Une fois n’ai pas coutume, la Confédération africaine de football (CAF) lance un avis de recrutement pour l’engagement d’un secrétaire général (SG) pour l’instance.

Un poste vacant depuis quelques semaines, suite à la décision du nouveau patron de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, de «mettre fin aux fonctions» de l’ancien SG, le Marocain Hicham Al Amrani. La FAF, dans un communiqué balancé dimanche soir dernier, précise à ce propos que «depuis l’élection d’un nouveau président le 16 mars 2017, à savoir M. Ahmad, la Confédération s’est résolument engagée dans un vaste programme de réformes avec pour objectif de restaurer l’image de marque et la crédibilité de la CAF, d’augmenter les revenus, de développer le jeu et d’améliorer la gouvernance de football continental».

L’instance africaine, en plus de l’engagement d’un nouveau SG, a aussi formulé un avis de recrutement de deux adjoints, le premier sera chargé des finances et de l’administration et le second du football et développement. La Caf, dans son communiqué, a en outre rappelé les rôles du SG et de ses adjoints et indiqué les qualifications requises pour postuler à ces postes, fixant le dernier délai pour l’envoi des CV des postulant pour le 15 de ce mois.