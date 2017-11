CAF : Amr Fahmi nouveau secrétaire général

Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a un nouveau secrétaire général, en l’occurrence Amr Fahmi (34 ans), petit-fils de Mourad Fahmi et Mustapha Fahmi, qui ont occupé ces mêmes fonctions respectivement entre 1961-1982 et 1982-2010.

Le nom de la famille Fahmi est intimement lié à la CAF. Amr Fahmi, malgré son jeune âge, cumule plus de 15 ans d’expérience dans les différents départements de la Confédération, qu’il a rejointe très jeune et a gravi les échelons aux mérites de sa compétence. Il avait en charge, au cours de ces dernières années, le secteur du développement et des compétitions. Amr Fahmi est un Ahlaoui pure souche et très proche des ultras du club le plus titré d’Afrique. Il aura à ses côtés pour le seconder l’ancien international ghanéen, Tony Baffoe, qui le remplace à la commission développement et compétitions, et le Marocain Essadik Alaoui, en charge de l’administration et des finances. Ces nominations, après l’élection du Malgache Ahmad Ahmad au poste de président de la Confédération et le départ volontaire de l’ancien secrétaire général, le Marocain Hicham Al Amraoui, marquent la fin d’une époque et le début d’une autre. La CAF a rajeuni ses cadres et définitivement tourné la page Issa Hayatou.