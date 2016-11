Réagissez

Le vainqueur de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) empochera 4 millions de dollars (près de 40 milliards de centimes en monnaie nationale), selon le nouveau barème de la Confédération africaine de football (CAF).

L’instance africaine a publié, hier, sur son site internet, le montant des nouvelles primes des compétitions continentales décidées lors de la réunion de son comité exécutif, tenue le 27 septembre dernier, à la faveur du contrat de sponsoring signé par la CAF avec Total, en juillet dernier. Le géant pétrolier français a remplacé Orange, l’ancien sponsor. Le nouveau contrat est d’une durée de 8 années. La CAN porte désormais l’appellation «Total African Cup of Nations».

Le nouveau barème des primes concerne la période allant de 2017 à 2020. Pour la CAN, ce sont les deux prochaines éditions (2017 et 2019) qui seront donc concernées. La nouvelle prime (4 millions de dollars) est en hausse de 166%, fait remarquer la CAF, par rapport à l’ancienne qui était de 1,5 million de dollars. Le perdant de la finale touchera 2 millions, alors que les deux malheureux demi-finalistes s’en iront avec un million et demi de dollars.

Il est à noter que la Fédération algérienne de football (FAF) s’est fixé comme objectif lors de cette prochaine CAN d’atteindre le dernier carré. Les autres compétitions de la CAF ont vu également leurs primes augmenter d’une manière significative. Le vainqueur de la Ligue des champions touchera 2,5 millions de dollars, alors que la précédente prime, celle offerte par exemple au club sud-africain, Mamelodi Sundowns, qui a décroché le mois passé ce trophée, était d’un million et demi. Les 3e et 4e des groupes, les éliminés de la phase des poules, empocheront 550 000 dollars.

La CAF note qu’il y aura désormais 4 groupes de 4 clubs, avec le nouveau système de compétition, et non 2 groupes, comme c’était le cas jusque-là. Au total, la CAF distribuera 12 millions et demi lors d’une Ligue des champions, alors que le chiffre est de 16,4 millions pour la CAN. En somme, l’instance africaine va distribuer aux clubs et aux sélections qui participeront à toutes ses compétitions entre 2017 et 2020 à peu près 127 millions de dollars. Ce qui indique que le contrat signé avec Total est plus important que celui qui était en vigueur avec Orange.