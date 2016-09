Réagissez

Le club du GS Pétroliers de basket-ball des féminines a été sacré, la semaine dernière, champion arabe des clubs en Jordanie. Son coach, Sofiane Boulahia, revient dans ce bref entretien sur la première consécration de son équipe au niveau international.

- Le GS Pétroliers a été sacré champion arabe des clubs de basket-ball. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette consécration ?

Je suis très fier d’avoir contribué au premier titre international de la section basket-ball du GSP. Cela n’a pas été du tout facile. Nous avons débuté les entraînements en plein mois de Ramadhan, avant d’entamer juste après l’Aïd un stage de dix jours. Cela a été très dur pour les filles, mais El hamdoulillah leur sacrifice n’a pas été vain, puisqu’on pu atteindre le résultat escompté.

- Cette compétition était-elle un objectif pour votre club ?

Sur le plan national, l’objectif tracé par la direction du club était de remporter le doublé. Pour ce qui est du championnat arabe, c’était beaucoup plus un défi pour les filles, surtout qu’elles ont fait deux fois troisièmes lors des précédentes éditions. L’objectif était donc améliorer le classement. On a fait beaucoup mieux puisqu’on a décroché la première place du classement et le titre arabe.

- Comment expliquez-vous le fait que le titre se soit joué au goal-average, puisque plusieurs formations avaient terminé en première position du classement ?

Cela est dû à la formule de compétition, surtout qu’il n’y avait que sept équipes présents à ce tournoi. Les organisateurs étaient dans l’incapacité d’établir deux groupes. Ils ont donc opté pour un mini-championnat à sept formations. Et comme le niveau était très proche entre quatre voire cinq équipes, il y a eu pas mal de surprises. On a joué six matches en l’espace de 9 jours, cela n’a pas été facile pour tout le monde. Ce qui fait qu’il y avait des équipes qui ont perdu des matches. Mais je tiens à souligner que le niveau était vraiment équilibré.

- Une autre équipe algérienne a pris part à cette compétition, à savoir Hussein Dey Marines. Comment jugez-vous sa participation ?

Pour une première participation avec des filles qui manquaient d’expérience sur le plan international, je dirais que l’équipe de Hussein Dey Marines a fait une belle prestation. Félicitations pour les jeunes filles du HDM.

- Avec ce titre arabe, peut-on dire que le GSP a bien lancé sa saison ?

On peut certes dire cela, mais en tant que champion arabe, on va être attendu par tout le monde. On n’a pas le droit à l’erreur. Chaque match va être un nouveau défi pour nous. Toutes les autres équipes voudront battre le champion arabe. A nous de garder la motivation, la concentration et travailler encore davantage pour corriger nos erreurs.

Par ailleurs, je saisis l’occasion pour remercier le président de la section, M. Chouchou, pour la confiance placée en moi et également le président du club, M. Belhocine, qui n’a pas lésiné sur les moyens afin de nous mettre dans les meilleures conditions possibles.