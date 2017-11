Réagissez

Ryad Mahrez, qui a été à l’origine du premier but de Brahimi, estime que la victoire de l’équipe nationale face à la République centrafricaine intervient dans un bon moment, puisqu’elle a permis à l’équipe nationale de renouer avec le succès après une longue période de disette. «C’est une belle victoire qui nous permet de mettre fin à une série de mauvais résultats. C’est très important pour nous du moment que cela va nous permettre de retrouver la confiance et de nous libérer sur le plan psychologique. Nous avons enchaîné les défaites lors des éliminatoires pour le Mondial 2018 et cela a été très difficile à gérer. Avec cette victoire, nous pouvons repartir à nouveau sur de bonnes bases. Nous allons travailler durement pour retrouver notre véritable niveau en prévision de la CAN-2019», a déclaré le capitaine de l’équipe nationale.