A la fin de la rencontre face à la Mauritanie, le sélectionneur national a reconnu que les Verts «ont mal débuté la partie», expliquant la première période chaotique de la sélection «par le manque de fraîcheur physique de mes joueurs».

Georges Leekens s’est toutefois dit «satisfait» de la prestation en seconde période : «Je suis content de la réaction de mes joueurs. On a monopolisé le ballon et marqué trois buts. C’était un match très utile dans notre préparation pour la CAN.» Questionné sur les «gaffes» de Belkaroui qui a offert un penalty et aussi plusieurs occasions nettes de scorer à l’adversaire mauritanien, le technicien belge a refusé de commenter la prestation du sociétaire de l’Espérance de Tunis, jugeant que ce qui l’intéresse, c’est le groupe : «Je n’ai pas à commenter les prestations des joueurs individuellement. J’ai 23 éléments sous ma coupe et il est clair qu’il reste du travail à faire. Je retiens surtout qu’ils ont montré qu’ils ont du caractère et du mental.»