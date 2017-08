C’est parti pour la nouvelle saison !

Réagissez

Le duel entre Haddouche (ESS) et Mansouri (MCA) risque de se poursuivre

Quatre confrontations sont au menu de la 1re journée de la Ligue 1 aujourd’hui. Après une harassante saison 2016/2017 «étendue» sur pratiquement douze mois, beaucoup espèrent que la nouvelle saison sera plus «calme».

Les 32 équipes qui composent les deux Ligues professionnelles se sont renforcées. La plupart des clubs de la Ligue 1 et même certains de la Ligue 2 ont également effectué leur préparation essentiellement à l’étranger, principalement en Tunisie.

Tous disent qu’ils sont prêts pour le coup d’envoi de la nouvelle saison avec pour objectif le titre, les premiers rôles ou encore l’accession pour les équipes de la Ligue 2. Quatre affiches sont au programme de la Ligue 1 cet après-midi. Les amateurs de la balle ronde suivront avec grand intérêt le premier déplacement du vice-champion d’Algérie, le MC Alger, chez le promu, l’US Biskra. Au niveau de la direction du club algérois, Omar Ghrib a cédé sa place au directeur général sportif, Mohamed Kaci Saïd. Ce dernier a jeté son dévolu sur un nouveau staff technique avec la venue d’un nouveau coach français, Bernard Casoni à la place de Kamel Mouassa.

Et même s’ils évolueront en déplacement, les Mouloudéens seront sous pression pour de réaliser un résultat positif, surtout que leurs supporters exigent d’eux pour cette nouvelle saison ni plus ni moins que le titre de champion d’Algérie, bien que le club est toujours en course en Coupe de la CAF. Les Biskris, qui reviennent en Ligue 1 après y avoir évolué une seule saison (2005/2006), veulent mieux faire cette fois-ci. Et cela passera impérativement par des résultats positifs à domicile, à commencer par le match d’aujourd’hui face au Doyen. L’autre belle affiche de la journée aura lieu à 19h au stade Chahid Hamlaoui de Constantine entre le CSC et le NAHD. Les deux clubs veulent réaliser un meilleur parcours que la saison dernière. Les Constantinois de Abdelkader Amrani ont renforcé leurs rangs avec les arrivées de Cissé, Sylla, Rahmani, Khadir et Abid. Leur sortie face au NAHD sera un test.

Ce dernier compte bien jouer les trouble-fête cette saison, surtout après avoir laissé une assez bonne impression en Coupe arabe des clubs en Egypte. Le vainqueur de la coupe d’Algérie, le CR Belouizdad, affrontera l’USM Bel Abbès. Si les 2 clubs ont perdu des éléments-clés en fin de saison, cela n’empêchera pas que la rencontre sera disputée comme souvent. C’est le cas aussi pour la confrontation O Médéa – DRB Tadjenanet. Les Olympiens, en dépit des nombreux départs, veulent réaliser un aussi bon parcours que la saison dernière. La sortie des gars de l’Est de François Bracci sera un vrai test.