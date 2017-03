Réagissez

La 5e édition de la coupe d’Algérie de football interquartiers au profit des jeunes non structurés des cités et quartiers a débuté en ce mois de mars, avec les premiers tours éliminatoires. Cette 5e édition est organisée sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’association Ouled El Houma, la Fédération algérienne du sports pour tous et l’ensemble des DJS à travers le territoire national.

Cette coupe d’Algérie est dédiée à la mémoire du regretté Rachid Khelouati, membre fondateur et premier président de la Ligue nationale de football (LNF) ayant servi loyalement le football algérien.